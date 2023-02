Em Espanha garantem que há um pacto entre a esposa e a defesa de Dani Alves

Divórcio estará acertado, mas não será consumado até que o caso em que o lateral é acusado de violação esteja resolvido.

Joana Sanz, atual companheira de Dani Alves, assume um papel de relevo no caso no qual o lateral brasileiro é acusado de violar uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona. Não apenas pela relação que mantém com o futebolista, mas também em termos estratégicos no que toca à defesa.

O jornal "La Razón" informa esta sexta-feira que a modelo, que recentemente visitou o companheiro na prisão, pediu satisfações sobre o sucedido e falou, inclusive, sobre as condições para o divórcio. No entanto, é referido que Joana Sanz chegou a um acordo com a equipa de defesa do jogador no sentido de evidenciar apoio a Alves até que o julgamento esteja concluído e uma eventual sentença seja ditada. A ideia será não manchar a credibilidade de Dani Alves perante a opinião pública com o fim de um casamento iniciado em 2017.

O internacional brasileiro foi detido em 20 de janeiro, após se apresentar na polícia, sendo investigado por alegada agressão sexual ocorrida em dezembro. O jogador foi intimado a apresentar-se no comissariado de Les Corts de Barcelona, na sequência do inquérito por alegado delito de agressão sexual, cuja denúncia foi apresentada em 2 de janeiro. Os factos alegados teriam ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro.

Inicialmente, Alves negou conhecer a alegada vitima, mas, após recurso aos vídeos de vigilância, ficou claro que o brasileiro mentiu, situação que levou à sua detenção, admitindo recentemente que houve penetração, ainda que consentida, segundo garante.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, teve uma carreira de sucesso em Barcelona, tendo também representado Juventus e Paris Saint-Germain, entre outros, numa carreira repleta de sucessos, que o levou a ser o jogador mais titulado do mundo, com 42 troféus.

Por causa deste caso, o Pumas, clube que Dani Alves representava, rescindiu contrato com o jogador e exige uma indemnização. Alguns patrocinadores também finalizar ligação ao brasileiro.