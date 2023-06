Em Espanha avançam reunião decisiva para o futuro de Mbappé

De acordo com o jornal Marca, representantes do avançado francês vão reunir-se na sexta-feira com o PSG, tendo o objetivo de terminar com a incerteza em relação ao seu futuro, numa altura em que está prestes a entrar no seu último ano de contrato com o clube.

O caso Mbappé poderá estar prestes a ficar resolvido, ou então, menos incerto. O jornal Marca avança que os representantes do avançado francês, atualmente de férias, vão reunir-se na sexta-feira com o PSG, tendo o objetivo de definir o que irá acontecer neste mercado.

Depois de o jogador ter comunicado formalmente ao clube a sua intenção de não acionar o ano adicional (até 2025) previsto na sua última renovação de contrato, frisando publicamente por várias vezes que pretende cumprir o seu vínculo atual, até 2024, na totalidade, o clube não levou a bem essa decisão.

Não estando dispostos a perder Mbappé a custo zero no final da próxima temporada, os dirigentes do campeão francês preferem uma saída neste mercado, caso Mbappé não decida entretanto mudar de ideias quanto ao cenário de uma renovação, assunto que será o principal mote desta reunião.

Com o Real Madrid e o Liverpool a serem os emblemas mencionados como estando atentos à situação do internacional francês, de 24 anos, Mbappé continua a fazer correr muita tinta na capital francesa, após uma época onde registou 41 golos e dez assistências em 43 jogos pelo PSG.