Dortmund não perde tempo e anuncia substituto de Haaland

Fotografia: Reprodução/Twitter do Dortmund

Adeyemi com contrato até 2027

Meras horas depois de o princípio de acordo entre Manchester City e Dortmund por Erling Haaland ter sido oficializado, chega agora a confirmação da chegada do substituto do norueguês ao Signal Iduna Park.

Karim Adeyemi, avançado de 20 anos do Salzburgo, foi anunciado esta terça-feira como reforço do Dortmund para a próxima época, tendo assinado um contrato válido até junho de 2027.

O internacional alemão, formado no Salzburgo, vem de uma temporada muito positiva no campeão austríaco, tendo contribuído com 23 golos e sete assistências em 42 jogos disputados.

O Dortmund não revelou quanto pagou para assegurar a contratação de Adeyemi, mas o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, avança que o clube de Raphael Guerreiro vai investir cerca de 38 milhões de euros, mais bónus, pelos serviços do promissor dianteiro.