Donos do VAR pedem "cessação imediata" da utilização da tecnologia

Proprietários do videoárbitro farão "um pedido sério a todas as entidades que utilizam o VAR sem o seu consentimento, a fim de exigir a cessação imediata do uso do nome da marca, da patente e tecnologia".

O videoárbitro tem-se tornado "presença" habitual nos jogos de futebol um pouco por todo o mundo e, nas competições nas quais não foi utilizado, muitos foram os que pediram a sua ação, ao considerarem erradas várias decisões das equipas de arbitragem.

Agora, os proprietários do VAR - Antonio Ibañez de Alba (criador e proprietário da propriedade intelectual do VAR desde 1995) e Miguel Angel Galan (proprietário da propriedade industrial da marca), segundo o jornal As, terão assinado um acordo para reclamar à Mediapro, Hawk-Eye, FIFA, UEFA e Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), entre outras federações de futebol, "a cessação imediata da utilização" da referida tecnologia.

Ainda de acordo com as mesmas informações, os dois, que em breve terão uma reunião com a FIFA para tentar negociar "uma solução amigável para a sua utilização", anunciaram que vão fazer "um pedido sério a todas as entidades que utilizam o VAR sem o seu consentimento, a fim de exigir a cessação imediata do uso do nome da marca e da patente e tecnologia inventada por De Alba".