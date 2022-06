Di María é um caso que se prolonga e já há um prazo para dar uma resposta

Craque argentino tem de responder à proposta da Juventus.

Depois de não renovar contrato com o PSG, Di María continua com o futuro por acertar, mas tem já uma data marcada para dar uma resposta à Juventus. O interesse do clube de Turim no argentino há muito que conhecido, mas tarda em haver um acordo total entre as partes.

O ex-jogador do Benfica tem em cima da mesa um contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção, e terá de dar uma resposta este fim de semana.

São, aliás, apontados alguns nomes como alternativas: Marko Arnautovic, internacional austríaco do Bolonha, é, por exemplo, indicado como plano B pela imprensa internacional.

Di María, 34 anos, representava o PSG desde a época 2015/16, após passagens por Manchester United, Real Madrid e Benfica, isto no que toca ao futebol europeu.