Depois da lesão grave de David Silva, Real Sociedad pensa em Isco

Depois de o azar ter batido à porta de David Silva, que aos 37 anos sofreu uma lesão grave num joelho e deverá ficar afastado dos relvados durante a quase toda a próxima época, que poderá até ser a última da carreira, a Real Sociedad está a ponderar substituí-lo por Isco, segundo a publicação Noticias de Guipúzcoa.

O antigo médio ofensivo do Real Madrid está livre no mercado desde dezembro do ano passado, após ter rescindido contrato com o Sevilha e poderá ser a solução encontrada pelos bascos, que já pensavam na sua vinda ainda antes da lesão de David Silva.

Isco, de 31 anos, teve uma passagem para esquecer no Sevilha, apontando um golo e três assistências em 19 jogos até ter tido problemas internos no clube, tal como revelou numa entrevista recente, em que contou que chegou a ser agredido pelo antigo diretor desportivo do clube, Monchi, acabando por sair a meio de 2022/23.