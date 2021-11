Dembélé rejeita proposta do Barcelona e vê com bons olhos o Newcastle, dizem em Espanha

O internacional francês chegou ao Barça no verão de 2017 em troca de 105 milhões de euros. Tem contrato até ao final da época.

Ao fim de cinco anos no Barcelona, Ousmane Dembélé pode estar de saída do clube. Apesar dos esforços de Xavi Hernández, o valor oferecido pelo clube para a renovação de contrato, considerado baixo pelo avançado, somado a uma oferta mais vantajosa do Newcastle, afastou o francês da equipa, adianta o Mundo Deportivo.

Com a chegada do príncipe herdeiro da Arábia, Saudita Mohammed bin Salman, ao Newcastle, a equipa inglesa deverá fazer altos investimentos. Embora ainda faltem 35 dias para Dembélé ficar livre - pode começar a negociar em janeiro, visto terminar contrato no final da época -, o jogador francês já tem em mãos a oferta de 15 milhões de euros de salário, mais 15 milhões de bónus de transferência, além da comissão para o seu agente, escreve o Mundo Deportivo.

