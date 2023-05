"De Bruyne está a passar por uma fase complicada. Não posso revelar"

Thierry Henry, que orientou o jogador do Manchester City na seleção belga, fez a revelação. Antigo avançado diz que "respeita ainda mais" o jogador pela exibição que fez contra o Real Madrid

Do encontro entre Manchester City e Real Madrid, que terminou com triunfo folgado dos citizens sobre os merengues, por 4-0, ficou, entre muitos golos, jogadas espetaculares e um domínio avassalador da equipa vencedora, um momento entre Kevin De Bruyne e Pep Guardiola, com o belga a mandar o treinador calar-se. No final, Henry revelou que o médio não está a passar por um bom momento.

"Ele está a passar por uma fase complicada. Não posso dizer exatamente o que se passa com ele porque tenho de o manter em segredo. Não posso revelar", afirmou Henry, que orientou o jogador na condição de adjunto da seleção belga.

O atual comentador revelou ainda que respeita ainda mais uma das figuras do Manchester City depois da exibição contra o Real Madrid.

"Pelo que ele me disse, respeito ainda mais a forma como jogou e como conseguiu lutar pela sua equipa. Volto a insistir, para mim é o jogador mais importante do Manchester City e conseguiu ser um dos melhores, apesar deste problema", atirou.