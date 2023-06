"Davies? Não quero desvalorizar o Bayern, mas o Real Madrid tem 14 Champions..."

Agente do lateral esquerdo canadiano admitiu que o jogador ainda não decidiu se vai renovar com os bávaros, numa altura em que tem mais dois anos de contrato com o clube, mostrando-se satisfeito pelo noticiado interesse do Real Madrid no seu cliente.

Nedal Huoseh, agente de Alphonso Davies, que tem sido apontado pela imprensa espanhola como um dos alvos do Real Madrid para este mercado, concedeu este sábado uma entrevista a Fabrizio Romano, na qual mostrou-se "orgulhoso" pelo noticiado interesse dos merengues no lateral esquerdo.

"O Real Madrid é um grande clube. Sempre fui adepto dessa equipa e ouvir que estão interessados num atleta que representas faz-te sentir orgulhoso", começou por admitir, antes de dar a entender que coloca o gigante merengue num patamar ao superior ao dos bávaros, apesar de os elogiar.

"Não quero desvalorizar o Bayern. Há cinco grandes clubes no mundo e o Bayern é um deles. Mas o Real Madrid é um grande nome, uma grande marca, [tem] 14 Champions... Não aconteceu nada em concreto com ninguém. Neste momento, o nosso foco é resolver com o Bayern, ver o que está a acontecer ali", referiu.

O representante do lateral canadiano, de 22 anos, que tem mais dois anos de contrato com o Bayern, reforçou que Davies ainda não decidiu se vai assinar um vínculo de longa duração em Munique, devido à instabilidade diretiva que os alemães atravessam.

"Ainda temos dois anos com o Bayern. Vamos dar um tempo para ver como as coisas correm nas próximas semanas e meses. Ainda não tomámos uma decisão", concluiu Huoseh.

Na presente temporada, a quinta que cumpriu no Bayern, Alphonso Davies registou três golos e oito assistências em 38 jogos disputados pelo campeão alemão.

