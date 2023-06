Espanhóis dizem que Real Madrid iniciou operação Alphonso Davies

De acordo com o jornal Marca, o gigante merengue já encetou contactos junto do Bayern para se inteirar da disponibilidade do clube para a venda do lateral esquerdo, não tendo recebido uma resposta negativa.

Após ter anunciado as saídas de Marco Asensio, Mariano Díaz, Eden Hazard e Karim Benzema, o Real Madrid procura dar continuidade à revolução no plantel, desta vez em termos de entradas.

Nesse sentido, o jornal Marca avança esta segunda-feira que o gigante merengue já encetou contactos junto do Bayern para se inteirar da disponibilidade do clube para a venda de Alphonso Davies, um dos seus alvos definidos, não tendo recebido uma resposta negativa.

Apesar de o lateral esquerdo canadiano, de 22 anos, ser visto em Munique como uma peça fundamental para o futuro, a recusa em renovar o seu contrato, válido até 2025, será o principal aspeto que leva os bávaros a considerarem a sua venda.

Recorde-se que, na semana passada, o agente de Davies, Nedal Huoseh, admitiu que a atual situação "caótica" do Bayern está a influenciar a decisão do defesa em não renovar contrato num futuro próximo.

"É um momento caótico no Bayern de Munique. Não sei bem o que se está a passar e com quem vamos falar. Parece haver demasiada instabilidade e incerteza quanto ao rumo do clube. Talvez seja melhor esperarmos até 2024 para renovar e ver como as coisas evoluem no clube antes de avançarmos para um novo contrato", referiu.

Na presente temporada, Alphonso Davies registou três golos e oito assistências em 38 jogos disputados pelo campeão alemão.

