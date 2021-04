Cristiano Ronaldo volta a marcar, mas Juventus apenas empata com o Torino

No dérbi de Turim, este sábado, Torino e Juventus empataram (2-2), em jogo da 29.ª jornada da Serie A.

A Juventus está cada vez mais longe do título da Série A. No dérbi em casa do Torino, este sábado, a equipa de Andrea Pirlo não conseguiu a vitória com o adversário que luta pela permanência. Poderia ter sido pior: o golo do empate da Juve chegou apenas aos 79 minutos.

O autor do golo que deixou o marcador em igualdade foi Cristiano Ronaldo, que marcou de cabeça, mas só pôde comemorar após a análise do VAR, que desfez o erro da arbitragem, que havia apontado fora de jogo no lance. Foi o 24º golo de Cristiano Ronaldo, artilheiro na Série A - e o 31º golo do avançado nesta época.

O primeiro golo do jogo foi de Chiesa, aos 13', a deixar a 'Vecchia Signora' à frente. No entanto, o Torino cresceu no jogo e o paraguaio Sanabria bisou, aos 27' e 46', deixando a equipa da casa à frente do marcador.

Com o empate, o Torino passou a somar 23 pontos e alcançou o 17.º lugar - dois a mais que o Cagliari, que abre a zona de despromoção. A Juventus é 4.ª colocada, com 55 - 9 a menos que a líder Inter.