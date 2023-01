Cristiano Ronaldo bisou na derrota da Riyadh Season com o PSG

Vitória dos franceses, por 5-4, contra a Riyadh Season, uma equipa formada por jogadores do Al Nassr e do Al Hilal.

Cristiano Ronaldo marcou dois golos no jogo particular entre a Riyadh Season, um combinado de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, e o PSG. Os franceses venceram por 5-4.

Num jogo realizado em Riade, e num evento patrocionado pelo estado árabe, CR7 foi o capitão da equipa saudita, tendo sido substituído aos 61 minutos. Na mesma altura, Messi, Neymar e Mbappé também deixaram o terreno de jogo.

Os parisienses entraram a vencer com um golo de Messi, aos três minutos, Cristiano Ronaldo empatou, de grande penalidade, aos 34', e Marquinhos voltou a colocar os forasteiros em vantagem, aos 43'. Pouco depois, aos 45+6', o madeirense empatou o encontro.

Já no segundo tempo, Sergio Ramos fez o 3-2, Jan Hyun-Soo empatou aos 56', e Mbappé, de grande penalidade, restabeleceu a vantagem, aos 78'. Ekitike ampliou aos 78' e Talisca, aos 90+4', fez o resultado final.

Nota também para a expulsão de Juan Bernat, aos 39 minutos.

No final do encontro, Cristiano Ronaldo recebeu uma distinção por ter sido considerado o homem do jogo.

A Riyadh Season foi orientada pelo treinador argentino Marcelo Gallardo.