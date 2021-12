Covid-19 trava trabalhos do United no centro de estágio durante 24 horas

Clube vai tentar perceber junto da Premier League se é efetivamente seguro defrontar o Brentford

A covid-19 chegou em força ao Manchester United, no pós-jogo com o Watford. O clube já confirmou vários casos positivos e, devido a essas restrições, os trabalhos no centro de estágio de Carrington foram encerrados durante 24 horas.

Os red devils comunicaram a decisão, que partiu no sentido de proteger a saúde de todos os intervenientes da equipa principal do Manchester United. Os elementos que testaram positivo estão já a cumprir o isolamento e as normas.

Depois de fechar o seu espaço de treino durante um dia, o Manchester United vai reunir com a Premier League, no sentido de perceber se é verdadeiramente seguro que o encontro com o Brentford, marcado para esta terça, se realize.