Conte arrasa própria equipa depois de empate: "A história do Tottenham é esta"

Spurs desperdiçaram vantagem de dois golos e empataram a três, no terreno do Southampton. No final, Conte deixou duras críticas à equipa e ao próprio clube

Antonio Conte não teve filtro depois do empate a três golos do Tottenham na casa do Southampton. Os spurs deixaram fugir uma vantagem de dois golos na reta final do encontro e o técnico não perdoou, no final, deixando duras críticas ao grupo de trabalho e ao clube, de uma forma geral.

"Não somos uma equipa. Somos uma equipa onde cada um pensa em si. Quando assim é, isto pode acontecer: perdes com o Sheffield United e és eliminado da Taça de Inglaterra; perdes com o Milan e, para fechar a sequência, estás a ganhar por 3-1 e nos últimos 15 minutos permites que recuperem. Não sinto esse sentido de responsabilidade por parte dos jogadores", referiu, logo após o final do encontro.

O italiano lembrou a história recente do clube para continuar o seu tom crítico.

"Estão habituados a isto aqui, eles estão acostumados. Não jogam por algo importante. Não querem jogar sob pressão, não querem jogar sob stress. A história do Tottenham é esta", atirou.