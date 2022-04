Revelado valor amealhado por Piqué por ter "levado" a Supertaça para a Arábia Saudita

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Reportagem do jornal El Confidencial revela áudios de conversas entre Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, e Gerard Piqué, defesa-central do Barcelona e proprietário da Kosmos, empresa envolvida no acordo.

O acordo alcançado para que a Supertaça espanhola fosse jogada na Arábia Saudita foi esmiuçado pelo jornal espanhol El Confidencial e as conclusões do trabalho foram divulgadas esta segunda-feira. A RFEF, Federação Espanhola de Futebol, e a empresa Kosmos, que é detida por Gerard Piqué, chegaram a um acordo com a companhia pública saudita Sela para que a prova fosse levada para aquele país e a publicação referida revela quanto ganhou o defesa-central do Barcelona em comissões.

Segundo a reportagem, o negócio ficou fechado por 40 milhões de euros por cada edição da Supertaça na Arábia Saudia. E a Kosmos ganha quatro milhões por cada um delas. Como o acordo foi de seis anos, Piqué mete ao bolso 24 milhões de euros.

O El Confidencial divulgou áudios de conversas entre Luis Rubiales, o presidente da RFEF, e Piqué, em que o líder da Kosmos tenta convencer o dirigente a, por sua vez, convencer o Real Madrid - clube que estava reticente relativamente à ida da Supertaça para a Arábia - a aceitar o acordo.

"Rubi, se é um problema de dinheiro, se eles [o Real Madrid] por 8 milhões de euros iriam, caramba, então paga-se 8 [milhões] ao Real Madrid e 8 ao Barcelona. Aos outros paga-se 1 ou 2... São 19, a federação ainda fica com 6. Entre ficar com seis ou com nada... Apertamos a Arábia Saudita, dizemos que o Real Madrid não aceita ir e sacamos mais", referiu Piqué.

Mas antes da ideia de rumar à Arábia Saudita (2019), Rubiales e Piqué já tinham conversado em 2018 sobre a possibilidade de a Supertaça se jogar em Camp Nou. E num áudio divulgado pelo jornal referido, ouve-se a conversa entre os dois.

"Vou ver isto com o Real Madrid. Penso que vão dizer-me que não, vai ser complicado justificar. Dizemos que é o estádio com maior capacidade, que é campeão da liga, vencedor da Taça... Legitimidade temos", dizia o presidente da Federação Espanhola em conversa com o internacional espanhol.

A verdade é que houve mesmo acordo, em 2019, e Rubiales felicitou Piqué. "Geri, parabéns. E não me refiro ao jogo de ontem, nem ao teu golo. Já passa do meio-dia e o acordo com a Arábia Saudita está firme. Um abraço e obrigado, estou aqui para tudo o que precises", ouve-se ainda noutro áudio.

De recordar que a Supertaça espanhol jogou-se pela primeira vez na Arábia Saudita em 2020, quando o Real Madrid bateu o Atlético de Madrid, nas grandes penalidades.