Comentário de Xavi não agradou: "No fim do jogo veremos quem teve sorte..."

O Barcelona vai defrontar o Ceuta, da terceira divisão, nos oitavos de final da Taça do Rei e, em reação ao sorteio, Xavi disse que, pela primeira vez desde que chegou ao clube, teve "sorte".

O sorteio dos oitavos de final da Taça do Rei teve lugar no sábado, com o Barcelona a ter sido emparelhado com o Ceuta, da terceira divisão espanhola. Em reação, Xavi considerou que, pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico da equipa, teve "sorte", num comentário que não caiu bem ao técnico adversário.

Este domingo, José Juan Romero prestou declarações à rádio Cadena SER, acusando o treinador blaugrana de menosprezar o Ceuta.

"Para mim, não esteve feliz no seu comentário. Poderia ter falado de outra forma. Não me caiu bem a mim, à entidade e a ninguém. Ele teve sorte e nós também. Não vamos jogar para pedir camisolas, vamos para ganhar. No fim do jogo veremos quem teve sorte", atirou.

"Ele não sabe o quanto custa para estas equipas chegarem a estas fases, porque teve um caminho muito mais fácil como treinador. Eu tento sempre respeitar e, como dou valor às divisões inferiores, porque venho da mais baixa, não me caiu bem. Sou um admirador de Xavi, para mim foi dos melhores jogadores de sempre de Espanha, mas ele surpreendeu-me. Não me agradou", completou o treinador do Ceuta.

O Barcelona visita o reduto do Ceuta no dia 18 de janeiro, às 17h00.