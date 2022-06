Com menos um jogador desde muito cedo, Botafogo consegue reviravolta épica

Num lance muito polémico, Philippe Sampaio foi expulso aos sete minutos. Por protestos, Luís Castro também recebeu ordem de expulsão. Ainda assim, o Botafogo conseguiu vencer 3-2 em casa do Internacional.

O Botafogo, do treinador português Luís Castro, foi a casa do Internacional vencer por 3-2, este domingo, em partida da 13.ª jornada do Brasileirão.

O jogo começou da pior maneira para o Fogão. Philippe Sampaio, defesa-central ex-Boavista, Feirense e Tondela, cometeu um penálti (muito contestado) e foi expulso logo aos sete minutos de jogo. Nos protestos a esta decisão, também Luís Castro recebeu ordem de expulsão. E até John Textor, investidor no Botafogo, criticou o árbitro da encontro.

De grande penalidade, Edenilson abriu o marcador para a equipa de Porto Alegre. Os da casa aumentaram a vantagem aos 14', por Fabricio Bustos, e os forasteiros reduziram por Vinicius Lopes, aos 19'. No segundo tempo, e já depois de um golo anulado pelo VAR ao Internacional, Erison fez o empate para o Botafogo.

O jogo caminhava para o fim, quando aos 90+4' Gabriel Mercado marcou para a equipa da casa, fazendo o 3-2. Mas o VAR anulou o tento. Porém, não era o fim... aos 90+11', num contra-ataque muito rápido, Hugo fez o 3-2 para os visitantes, dando a vitória à equipa de Luís Castro.

Logo após este golo, gerou-se uma grande confusão entre elementos das duas equipas. O jogo retomou alguns minutos depois e após o apito final houve novamente momentos de picardia.

Com este resultado, o Internacional segue no quinto lugar do campeonato brasileiro, com 21 pontos. O Botafogo subiu ao 7.º posto, com 18 pontos.