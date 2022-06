Polémica no Internacional-Botafogo: "Temos de limpar o futebol brasileiro...", diz Textor

O norte-americano, investidor no Botafogo, reagiu ao polémico penálti assinalado contra a equipa de Luís Castro na partida com o Internacional

John Textor, o investidor norte-americano que entrou na gestão do Botafogo, não esperou pelo final do Internacional-Botafogo, partida da 13º jornada do Brasileirão e marcado, logo aos nove minutos, pela polémica expulsão do central Phillipe Sampaio, num lance em que foi assinalado um penálti contra a equipa de Luís Castro. O treinador português foi igualmente expulso, após protestos.

"Que vergonha... Temos de limpar o futebol do Brasil. Savio Pereira Sampaio, você tem de demitir-se a bem do nosso jogo", publicou Textor na rede social Twitter.