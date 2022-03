Clubes podem contratar estrangeiros a emblemas ucranianos e russos, anuncia FIFA

Período excecional e específico de transferências de futebolistas, motivado pela suspensão do futebol na Ucrânia e na Rússia face à guerra, durará até 7 de abril

A FIFA oficializou, esta segunda-feira, a possibilidade de jogadores estrangeiros a atuar em clubes da Rússia e da Ucrânia poderem suspender, unilateralmente, os respetivos contratos validos até 30 de junho e ingressar noutro emblema até essa data.

O organismo diferencia que, no caso da Ucrânia, "os contratos de jogadores estrangeiros e treinadores de emblemas afiliados nesse país estão automaticamente suspensos até 30 de junho sem que seja necessária qualquer ação das partes" e, quanto à Rússia, "no caso de os clubes não alcançarem um acordo com os seus jogadores estrangeiros e treinadores até 10 de março, estes terão direito a suspender o contrato unilateralmente até 30 de junho".

A FIFA indica, ainda, que esses atletas poderão ingressar noutro emblema, sob validade até 30 de junho, "mesmo que o período de transferências da associação a que pertence o novo clube esteja fechado". As novidades, resultantes da guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, não ficam por aqui.

A entidade definiu, para "proteger a integridade das competições", que o período excecional de transferências durará até 7 de abril. O mercado está, oficialmente e especificamente, aberto para jogadores estrangeiros na Ucrânia e na Rússia.