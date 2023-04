Chicotada no Chelsea: Graham Potter despedido do comando técnico

Graham Potter não resistiu aos maus resultados do Chelsea e deixou o comando técnico da equipa, anunciou o emblema londrino neste domingo. Sucessor de Thomas Tuchel no passado mês de setembro, o técnico de 47 anos não resistiu à má campanha do clube em termos internos.

O Chelsea foi derrotado ontem, sábado, na receção ao Aston Villa, por dois golos sem resposta, e ocupa um desolador 11.º lugar da Premier League, a 12 pontos do quarto posto, que dá acesso à Champions em 2023/24.

"Em nome de todos no clube, queremos agradecer sinceramente a Graham pela sua contribuição ao Chelsea. Temos o mais alto grau de respeito por Graham como treinador e como pessoa. Ele sempre se comportou com profissionalismo e integridade e estamos todos desapontados com este resultado", afirmou Todd Boehly, proprietário, citado pelo site oficial do Chelsea, onde alinha João Félix.