Chelsea e Manchester United também entram no leilão por Mbappé

Jogador não renova com o PSG e o clube quer vendê-lo já neste defeso para não sair livre em 2024. O Real Madrid continua a ser o mais forte interessado

O Real Madrid está disposto a oferecer ao PSG 200 milhões de euros para contratar Mbappé no imediato, mas a bomba sobre a sua não renovação com os franceses e a intenção destes de vendê-lo no imediato rapidamente despertou cobiça em Inglaterra.

O The Times adianta que o Chelsea está interessado no avançado e o Daily Mail fala no Manchester United.

O vínculo de Mbappé termina em 2024 e perante a nega do jogador a ampliar o contrato, o PSG quer vendê-lo já este defeso.

Espera-se um leilão neste defeso pelo craque francês, com o Real Madrid, disposto a dar 200 milhões pela sua contratação, na dianteira.

No entanto, com o fundo do Catar prestes a comprar o Manchester United, os red devils podem entrar em cena com força.