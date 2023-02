Carlos Alberto, ex-FC Porto, provoca dupla do Flamengo: "Eu empresto o meu Mundial"

Carlos Alberto gozou com a derrota do Flamengo, orientado por Vítor Pereira, nas meias-finais do Mundial de Clubes, diante dos sauditas do Al Hilal.

Carlos Alberto, antigo médio ofensivo que representou o FC Porto entre 2003 e 2004, provocou De Arrascaeta e o ex-Benfica Gabriel Barbosa, jogadores do Flamengo, orientado por Vítor Pereira, por terem sido eliminados nas meias-finais do Mundial de Clubes pelos sauditas do Al Hilal (2-3), na terça-feira.

"Boi, boi, boi. Boi da cara preta. O Carlim tem Mundial, quem não tem é o Arrascaeta? Arrascaeta, fica triste, não, eu empresto", afirmou, por via de um vídeo publicado no Instagram.

Carlos Alberto, treinado na altura por José Mourinho, sagrou-se campeão do Mundo pelo FC Porto em 2004, após ter conquistado a anterior edição da Liga dos Campeões, vencendo na final os mexicanos do Once Caldas no desempate por grandes penalidades (1-0).

"É, rapaziada, infelizmente não deu. Eu avisei né: para pensar no Real Madrid, tinha que passar da semifinal. Olha aqui, ó Gabigol, Arrascaeta, fica triste, não. Gabigol, tu choraste. Fica triste, não. Se quiser eu empresto, mas tem que devolver, porque vocês não vão ganhar o Mundial. Mundial é meu", provocou de seguida o antigo criativo, de 38 anos, num vídeo em que exibiu o troféu do Mundial de Clubes.

Carlos Alberto manda recado para Gabigol e Arrascaeta:



"Se vocês quiserem, eu empresto o Mundial."



Reprodução pic.twitter.com/osbvZnQACK - Mundo da Bola (@mundodabola) February 8, 2023