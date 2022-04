Campeão Bayern sucumbe na casa do Mainz

Bávaros perderam por 3-1 no antepenúltimo jogo da temporada

O Bayern, que já garantiu a conquista da décima Bundesliga consecutiva, perdeu este sábado por 3-1 na visita ao Mainz, em jogo da 32ª jornada da Bundesliga.

Perante um Mainz que já tem a manutenção garantida e que habita confortavelmente a meio da tabela, o Bayern, que vinha de uma vitória sobre o Dortmund na ronda anterior, teve uma primeira meia hora para esquecer, com Burkardt, aos 18, e Moussa Niakhaté, aos 27, a colocarem os visitantes na frente.

A resposta bávara chegou aos 33, por intermédio do habitual Robert Lewandowski, que atingiu o 34º golo da temporada na Bundesliga, onde lidera a lista de melhores marcadores a larga distância.

Aos 57, Leandro Barreiro, médio luxemburgês com dupla nacionalidade angolana, sentenciou o 3-1 final, que levou o Mainz ao nono lugar do campeonato alemão, com 42 pontos.

Já o Bayern, a quem resta apenas dois jogos por disputar esta época, mantém-se com 75 pontos na liderança da prova.