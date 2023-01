Neste momento, e ainda com oito dias até ao fecho do leilão, a oferta mais alta é de 23 879 euros.

O Paris Saint-Germain colocou à venda a camisola que Messi usou no jogo particular diante da Riyah Season, na quinta-feira. Para além de ter sido a estreia do quarto equipamento dos parisienses, foi também a camisola que o argentino utilizou no reencontro com Cristiano Ronaldo.

Às 21h40, hora a que esta peça foi publicada, a maior oferta era de 23 879 euros. A próxima oferta terá de ser, no mínimo, de mais mil euros.

O leilão promovido pelo PSG termina em oito dias e algumas horas.