Buffon aponta o "maior erro da carreira": "Os meus filhos ainda me perguntam..."

Gianluigi Buffon defende a baliza do Parma

Guarda-redes italiano recorda a saída do PSG, onde esteve apenas uma época.

Gianluigi Buffon representou o PSG na temporada 2018/19 e reconhece que ter deixado o clube francês, na altura para regressar à Juventus, foi o maior arrependimento que teve na carreira.

"No PSG tive a melhor experiência da minha vida e sair foi o maior erro da minha carreira, os meus filhos ainda me perguntam porquê. Em Paris senti-me como um homem livre, falei francês e fui a museus. Desisti de 10 milhões de euros, eles queriam jogar com o Aréola e eu não podia aceitar isso. E nunca mais verei um nível tão elevado como naquela equipa. Eu sabia que estava numa equipa muito forte, mas faltava a atitude Juve. O jogo contra o Manchester United na Liga dos Campeões [eliminação em casa nos oitavos de final] é o maior arrependimento da minha vida", afirmou à Bobo TV, transmissão mediada por Christian Vieri, antigo avançado italiano, na plataforma de streaming Twitch.

Regressou a Turim, onde foi orientado por Maurizio Sarri. "Sei o que não funcionou na Juventus. Infelizmente, por vezes, para defender as escolhas tens de antagonizar alguém... A forma como o treinador se propôs, foi quase imediatamente deixado à mercê dos resultados. Tenho uma recordação boa disso, tentei ajudá-lo à minha pequena maneira e ainda sinto por ele agora", disse, analisando o momento atual do clube, que vai defrontar o Sporting nos quartos de final da Liga Europa. "Agora há dificuldades, mas a Juve está a reagir como a Juve: vejo uma equipa compacta e unida, quer gostem ou não da situação. Os 15 pontos de penalização na classificação e a mudança na Direção permitiram aos rapazes formar um grupo para desafiar a injustiça", rematou.

Buffon, 45 anos, alinha atualmente ao serviço do Parma, clube onde também tinha iniciado a carreira como profissional.