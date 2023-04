Brasileirão vai começar: os treinadores portugueses, as figuras e os craques do futuro

Começa este sábado o Brasileirão e o Palmeiras de Abel é o "alvo a abater". Campeão em 2022, o técnico terá seis compatriotas entre os rivais este ano

Arranca este sábado aquele que é, indiscutivelmente, o mais poderoso campeonato de futebol da América do Sul e, quase seguramente, o mais imprevisível e equilibrado do Mundo. Falamos do campeonato da Série A do Brasil, popularmente conhecido por Brasileirão. São 20 as equipas que vão disputar uma prova que se prolonga por 38 jornadas até ao dia 3 de dezembro e entre estas encontram-se 15 dos 17 clubes que já foram campeões - Guarani e Sport, ambos uma vez titulados, estão na Serie B.