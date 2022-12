Boxing Day começou com emoção e dois pontos perdidos pelo Tottenham

Empate a dois entre Brentford e spurs, que voltaram a sofrer primeiro e a estar atrás no marcador por dois golos. Kane e Hojbjerg voltaram do Mundial e marcaram

Não faltou emoção ao primeiro duelo do Boxing Day. Num dérbi de Londres, Brentford e Tottenham empataram a dois, numa confirmação do momento frouxo dos spurs que já vinha antes do Mundial.

Janelt, na primeira, e Toney, na segunda parte, abriram o marcador para a equipa da casa. O Tottenham, que tem sofrido primeiro quase sempre nos últimos jogos, voltou a ter de ir atrás do prejuízo, chegando ao empate por Kane e Hojbjerg.

Com este resultado, os spurs podem perder terreno para o trio da frente (Newcastle, Manchester City e Arsenal, o líder). O Brentford está bem mais tranquilo, no nono lugar.