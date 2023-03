Botafogo de Luís Castro sofre mas continua na Taça do Brasil

Empate 1-1 na visita ao terreno do Sergipe foi suficiente, mas golo surgiu apenas ao nono minuto do período de compensação.

O Botafogo de Luís Castro apurou-se na madrugada desta sexta-feira para a segunda ronda da Taça do Brasil, ao empatar no terreno do Sergipe, 1-1.

A equipa comandada pelo treinador português sofreu para conseguir a continuidade na prova, tendo marcado o golo do empate ao nono minuto do período de compensação, através de Adryelson. Augusto Potiguar havia marcado para a equipa da casa aos 45'+2'.

A partida, envolta em muita polémica, acabou com muita confusão no relvado, tendo os jogadores do Sergipe rodeado o árbitro por considerarem que o golo do empate foi marcado já depois do tempo suplementar dado pela equipa de arbitragem. O presidente do clube entrou mesmo no relvado para agredir o árbitro, acabando por sair a sangrar, depois de levar com uma "bandeirada" de um dos árbitros assistentes. No meio da confusão, um membro da direção do Sergipe ainda tentou agredir o técnico luso.