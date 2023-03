Presidente do Sergipe entrou em campo para agredir árbitro após eliminação com o Botafogo

O Sergipe foi eliminado da Taça do Brasil após empate 1-1 na receção ao Botafogo de Luís Castro, com o golo que deu o apuramento à formação comandada pelo treinador português a ser marcado ao nono minuto do período de compensação. A partida, que ficou marcada por algumas polémicas de arbitragem, terminou com cenas de pancadaria, tendo mesmo o presidente da formação visitada, Ernan Sena, entrado no relvado para agredir o árbitro do encontro. O dirigente acabou por sair a sangrar, depois de levar com uma "bandeirada" de um dos árbitros assistentes. No meio da confusão, um membro da direção do Sergipe ainda tentou agredir o técnico luso. Ora veja. [Vídeo via Twitter]