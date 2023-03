Benzema reage à justificação de Deschamps sobre o Mundial: "És um mentiroso"

Avançado recorreu às redes sociais para reagir de forma amarga à justificação que o selecionador francês deu acerca da sua ausência no Mundial'2022.

Após Didier Deschamps ter abordado, na sexta-feira, a ausência de Karim Benzema do Mundial'2022 devido a lesão, o avançado mostrou não concordar com a versão do selecionador francês sobre a situação, que tem gerado muita controvérsia.

Pouco tempo depois de a entrevista a Deschamps ter saído a público, o avançado recorreu às "histórias" do Instagram para reagir de forma amarga às palavras do técnico.

Na primeira "história", Benzema publicou um excerto da entrevista do selecionador, acompanhada com um "emoji" com cara de palhaço, escrevendo: "Mas que audácia".

Na segunda, partilhou um vídeo de uma conta de "Snapchat" bastante famosa em França, em que se repete a frase: "Mentiroso, és um mentiroso", juntamente com a mensagem: "Meu Deus Didier... Boa noite", novamente com o "emoji" de palhaço ao lado.

Recorde-se que o avançado do Real Madrid e vencedor da Bola de Ouro esteve presente na convocatória do técnico, mas chegou ao Catar lesionado, tendo sido decidido o seu regresso ao clube a quatro dias da estreia na competição.

Após ter recuperado na totalidade, uma vez que a lesão não era grave, a imprensa francesa ainda mencionou a possibilidade do seu regresso ao Mundial para os últimos jogos, algo que não chegou a concretizar-se. De resto, Benzema anunciou a sua retirada da seleção após o fim da prova.

