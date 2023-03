Deschamps e a situação de Benzema no Mundial: "Quando acordo, fico a saber que partiu"

Selecionador francês justificou o porquê de o avançado não ter regressado ao Catar depois de ter recuperado da lesão que o afastou dos primeiros jogos da competição.

Didier Deschamps, selecionador francês, abordou na sexta-feira, em entrevista conjunta aos jornais "Le Parisien" e "Le Figaro", toda a situação em torno de Karim Benzema no Mundial'2022.

Recorde-se que o avançado do Real Madrid e vencedor da Bola de Ouro esteve presente na convocatória do técnico, mas chegou ao Catar lesionado, tendo sido decidido o seu regresso ao clube a quatro dias da estreia na competição.

Após ter recuperado na totalidade, uma vez que a lesão não era grave, a imprensa francesa ainda mencionou a possibilidade do seu regresso ao Mundial para os últimos jogos, algo que não chegou a concretizar-se. De resto, Benzema anunciou a sua retirada da seleção após o fim da prova.

"Perdi um jogador muito importante, mais um. Tenho de o aceitar. Karim estava devastado porque este Mundial significava muito para ele. Ele disse-me: "Estou morto". O diagnóstico do nosso médico é o mesmo do que o que lhe foi dado em Madrid. Na melhor das hipóteses, o seu regresso à equipa não poderia acontecer antes de 10 de dezembro. No seu anúncio nas redes sociais, ele expressou a sua deceção por ter de desistir, mas justifica esta escolha com a sua preocupação com a equipa. Ficámos juntos durante cerca de 20 minutos e quando o deixei, disse-lhe: 'Karim, não há pressa. Organiza o teu regresso [ao clube] com o team manager'. Quando acordo [no dia seguinte], fico a saber que ele partiu. A decisão é dele, ele não dirá o contrário, eu compreendo-a e respeito-a", revelou o selecionador, dando a sua versão do que aconteceu.

Deschamps foi também questionado sobre a retirada internacional de Benzema, com o selecionador a recusar comentar uma escolha pessoal: "Ele confirmou a sua decisão de parar a sua carreira na seleção. Não me perguntem pelos seus argumentos. Cabe a ele comunicá-los ou não".

