Cinco meses depois de ter sido absolvido de seis crimes de violação e um de agressão sexual pela justiça britânica, teve lugar um segundo julgamento no tribunal de Chester, em Inglaterra, em relação a mais duas acusações, uma de violação e outra de tentativa de violação.

Benjamin Mendy, antigo lateral esquerdo do Manchester City e campeão do Mundo pela França em 2018, foi ilibado esta sexta-feira das duas acusações que lhe restavam, após já ter sido absolvido, em janeiro, de seis crimes de violação e um de agressão sexual pela justiça britânica.

O defesa francês, de 28 anos, foi considerado inocente pelo tribunal de Chester, em Inglaterra, em relação a uma acusação de violação e outra de tentativa de violação que não tinham reunido consenso numa primeira fase, sendo preciso este segundo julgamento para o júri chegar a uma decisão.

Minutos depois do veredicto ter sido conhecido, Jenny Wiltshire, chefe da equipa de advogados contratada pelo jogador, emitiu uma declaração em nome de Mendy, agradecendo o facto de os membros do júri não terem tomado uma decisão com base nos "rumores" em torno do caso.

"Benjamin Mendy gostaria de agradecer aos membros do júri por se terem concentrado nas provas deste julgamento, em vez dos rumores e insinuações que acompanharam este caso desde o início", afirmou, citada pelo Manchester Evening News.

"A polícia começou a investigar este caso há quase três anos. Benjamin Mendy tentou manter-se forte, mas o processo teve inevitavelmente um grande impacto sobre ele. Ele agradece a todos os que o apoiaram ao longo desta provação e pede agora que a sua privacidade seja respeitada para que possa começar a reconstruir a sua vida", completou.

Benjamin Mendy encontra-se sem clube, após ter terminado contrato com o Manchester City no final da época passada, tendo passado quase dois anos desde a última aparição pelo clube, em agosto de 2021.