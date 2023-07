Ben Yedder, internacional francês, acusado de agressão sexual e violação

Jogador do Mónaco e o seu irmão foram denunciados por duas jovens de 19 e 20 anos por feitos alegadamente ocorridos há dias.

Wissam Ben Yedder, internacional francês que representa o Mónaco, e o seu irmão, foram acusados de agressão sexual e violação por duas jovens de 19 e 20 anos.

A informação surgiu no France Info, que relata que as duas jovens combinaram com os jogadores uma saída no início da semana, na Costa Azul (Côte d'Azur). A denúncia foi confirmada pelo Nice Matin.

A investigação decorre e o jogador ainda não foi ouvido.

Leia também Internacional Al Nassr: impedimento de inscrever jogadores será levantado se as dívidas forem saldadas De acordo com a FIFA, a equipa saudita "está atualmente impedida de registar novos jogadores devido a dívidas por liquidar" e a sanção agora aplicada será levantada assim que "os pagamentos em falta forem confirmados pelos credores"