Bayern vence Liverpool em jogo particular que teve sete golos

Depois de uma igualdade na primeira parte, dois golos tardios entregaram a vitória aos bávaros.

O Liverpool, com Diogo Jota a titular (saiu ao intervalo) perdeu esta quarta-feira por 3-4 diante do Bayern, num jogo particular de pré-época disputado na Singapura.

Cody Gakpo (2') e Virgil van Dijk (28') construíram uma vantagem de dois golos para os reds, mas os alemães empataram ainda antes do intervalo, graças a Serge Gnabry (33') e Leroy Sané (42').

Na segunda parte, Luis Díaz recolocou o Liverpool na dianteira do marcador (67'), mas dois golos tardios de Josip Stanisic (80') e o jovem Frans Kratzig (90+1') resultaram na reviravolta do Bayern.

Os ingleses ainda vão realizar mais um teste de pré-época na próxima segunda-feira, dia 7 de junho, diante do Darmstadt, emblema recém-promovido à Bundesliga. No mesmo dia, o Bayern vai defrontar o Mónaco.