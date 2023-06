Bayern critica Xavi: "Não entendo porque namora de forma tão agressiva..."

Xavi falou publicamente sobre uma eventual contratação de Joshua Kimmich, que tem sido apontado como um alvo do Barcelona para o verão, mas Herbert Hainer garantiu que não conta com a saída do médio alemão e criticou o técnico catalão.

Herbert Hainer, presidente do Bayern, criticou no sábado Xavi por ter comentado publicamente uma eventual contratação de Joshua Kimmich, que tem sido apontado pela imprensa espanhola como um alvo do Barcelona no verão, com vista à sucessão de Sergio Busquets.

"Xavi foi um grande jogador e tenho um grande respeito pelo Barcelona. Mas não entendo porque estão a namorar de forma tão aberta e agressiva o nosso jogador. Joshua Kimmich é um jogador fundamental nos nossos planos. É um líder, o nosso terceiro capitão e ganhou muitos títulos connosco. Está firme nos nossos planos para o futuro, com certeza", afirmou, em declarações à Sky Sports alemã.

Na semana passada, o treinador catalão não negou o interesse do clube no médio alemão, de 28 anos, lembrando a contratação de Robert Lewandowski no verão do ano passado, ainda que tenha lembrado que está vinculado aos bávaros até 2025.

"Kimmich? Ele tem contrato com o Bayern, então depende dele. Vejam o Lewa, por exemplo. Ele quis vir", comentou Xavi, em entrevista ao canal "Jijantes".

Na presente temporada, a oitava que atravessou em Munique, Kimmich registou sete golos e 11 assistências em 47 jogos, ajudando o Bayern a revalidar o título de campeão alemão.