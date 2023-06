Bayern com tudo na procura de um avançado: "Vamos gastar muito dinheiro"

Presidente do clube alemão diz que estuda a melhor hipótese para o ataque da equipa na próxima temporada. Alguns nomes têm sido apontados.

Depois de uma temporada de altos e baixos, com a conquista da Bundesliga na última jornada e a eliminação na Champions aos pés do campeão City, o Bayern promete investir forte no mercado na procura de um avançado.

Herbert Hainer, presidente do clube alemão, garantiu a jornal Bild que serão investidos muitos milhões de euros numa cara nova para o ataque. "Vamos gastar muito dinheiro, até agora não gastámos nada. Temos Laimer e Guerreiro livres. Estamos à procura de um avançado e assim que encontrarmos um jogador com certa qualidade, iremos anunciar. Muani? Alguns nomes foram mencionados, mas vamos tomar o nosso tempo para ver quem se encaixa melhor no Bayern. Thomas Tuchel também tem algo a dizer sobre isso. Ele pode gastar 100 milhões, mas aí tem que dar tudo certo com a transferência. Os avançados são difíceis de encontrar. São todos muito caros", declarou.

"Não há tantos atacantes que possam jogar a este nível. É por isso que os mesmos nomes são sempre citados. Como um atacante custa muito, temos que garantir que ele se encaixa bem no Bayern. Os mesmos nomes são mencionados: Kolo Muani, Harry Kane, Osimhen, Vlahovic. Estamos a analisar de perto para ver quem se adapta melhor ao Bayern. Também estamos a analisar a parte económica. Estou convencido de que encontraremos uma boa solução", completou.

Gonçalo Ramos, do Benfica, também já foi apontado como alvo do emblema de Munique.