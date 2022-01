Barcelona está a tentar o empréstimo de Adama Traoré

Emblema da Catalunha aceita cobrir o pagamento total do salário do ex-jogador. Lobos estão recetivos ao negócio, mas exigem a obrigatoriedade de compra no final da época

Saído do Barcelona em 2014, rumo ao futebol inglês, Adama Traoré poderá regressar, em breve, ao Camp Nou. O clube catalão, a par do Tottenham, deseja ter o veloz e corpulento avançado internacional espanhol do Wolverhampton.

Segundo o jornal "The Guardian", os responsáveis do Barcelona conversam com os homólogos do Molineux sobre uma possível transferência do jogador por empréstimo até ao final desta época, com opção de compra do passe. Os blaugranas comprometem-se a pagar o salário do futebolista na totalidade.

Porém, os administradores dos lobos, ainda que estejam recetivos a negociar Traoré, dão preferência à inclusão de uma compra obrigatória no fim de 2021/22, de forma a que a venda seja um dado adquirido daqui a poucos meses.

Igualmente na corrida, o Tottenham estava confiante, no final da passada semana, em adqurir Adama Traoré por cedência, mas a proposta apresentada -20 milhões de de euros - não terá convencido a administração do Wolverhampton.

Traoré está, assim, mais perto de ingressar no Barcelona, no qual ingressou enquanto júnior, ainda com nacionalidade maliana apenas. A estreia na equipa A ocorreu em 2013, mas partiu, dois anos depois, para os ingleses do Aston Villa.