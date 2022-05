Barbárie de adeptos do Saint-Étienne: houve dezenas de feridos, inclusive jogadores

Cenas aterrorizadoras, em Geoffroy-Guichard, motivadas pela queda da Ligue 1, só pararam com uma intervenção policial

O imenso caos perpetrado por furiosos adeptos do Saint-Étienne, face à despromoção à Ligue 2, no passado domingo, causou, pelo menos, 33 feridos, informou o município de Loire, entre eles dois jogadores do Auxerre, cuja identidade não foi relevada.

Fãs do emblema francês, o maior vencedor da Ligue 1 a par do PSG (10 títulos), descontentes com a descida, consumada no play-off com o Auxerre, invadiram o relvado e visaram jogadores com o deflagrar de muita pirotecnia, obrigando-os a refugiarem-se nos balneários, cuja zona de acesso ficou cheia de fumo. As cenas aterrorizadoras, em Geoffroy-Guichard, só pararam com uma intervenção policial.

De acordo com o município de Loire, que revelou um primeiro relatório acerca do sucedido, 17 adeptos, 14 polícias e dois jogadores do Saint-Étienne sofreram lesões, de gravidade ligeira, pelo que, alguns, foram deslocados até a um hospital local.

Os adeptos e jogadores do Auxerre, que não puderam sequer celebrar, devidamente, a promoção à Ligue 1, abandonaram o estádio Geoffroy-Guichard "a partir da meia-noite" de domingo passado, "sob escolta", seis horas depois de o jogo decisivo ter começado.

A barbárie cometida por adeptos do Saint-Étienne não foi condenada pelo clube.