Fãs do emblema francês, o maior vencedor da Ligue 1 a par do PSG (dez títulos), descontentes com a queda à Ligue 2, invadiram o relvado após a derrota no play-off com o Auxerre e tentaram, por entre muita pirotecnia deflagrada, agredir jogadores, obrigando-os a refugiarem-se nos balneários. Cenas aterrorizadoras só pararam com a intervenção da polícia