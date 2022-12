Avançado do Chelsea rompe ligamentos cruzados e falha o resto da época

Armando Broja chocou contra um defesa do Aston Villa, num jogo particular, e os exames confirmaram o pior cenário: rompeu os ligamentos anteriores cruzados do joelho.

O Chelsea confirmou esta quarta-feira que Armando Broja sofreu uma rutura dos ligamentos anteriores cruzados do joelho, uma lesão que o vai afastar dos relvados até ao final da presente temporada.

O avançado albanês, de 21 anos, chocou contra o defesa Ezri Konsa, do Aston Villa, num jogo particular disputado no domingo, saindo de maca e com gritos de dor.

Armando Broja"s injury and the screams after it...



Wishing him a quick recovery pic.twitter.com/8s7ekXXQhe - SPORTbible (@sportbible) December 12, 2022

Broja levava 18 partidas disputadas esta temporada, quase sempre na qualidade de suplente, tendo apontado um golo.