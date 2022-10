Aubameyang critica Arteta: "Não consegue lidar com grandes jogadores"

O avançado do Chelsea recordou o atrito que teve com o técnico gunner na reta final da sua passagem pelo Arsenal, quando lhe foi retirado o estatuto de capitão da equipa.

Pierre-Emerick Aubameyang, avançado do Chelsea, recordou esta segunda-feira o atrito que teve com Mikel Arteta na temporada passada, lançando duras críticas na direção do técnico espanhol.

Recorde-se que o avançado gabonês, que chegou a ser capitão dos gunners, foi afastado da equipa principal por Arteta e acabou por rescindir com o clube londrino, rumando ao Barcelona em janeiro.

"Eles ligaram ao meu pai. Conhecíamos o treinador, Xavi Hernández, depois ele próprio ligou a dizer que tinha uma oportunidade para mim, que conhecia os meus problemas no Arsenal. Eu disse ok. Ele [Arteta] não consegue lidar com grandes personalidades, grandes jogadores. Ele quer jogadores jovens, que não dizem nada, não respondem, só ouvem", apontou o internacional gabonês, em declarações a um podcast da marca A Jewlers.

A aventura na Catalunha durou apenas meia temporada, com Aubameyang a ter regressado a Londres neste verão, desta vez para representar o Chelsea, que investiu 12 milhões de euros na sua contratação.