Atlético recusa fazer guarda de honra ao campeão Real: "É tentativa de gozo..."

Colchoneros justificam, em defesa própria, que nem sempre foram homenageado quando se sagraram campeões e entendem que ato poderá criar zaragatas entre adeptos

O Real Madrid sagrou-se campeão, no último fim de semana, e logo se criou, por ser na antecâmara do jogo com o Atlético, o debate em Espanha: será que os colchoneros farão guarda de honra ao arquirrival no encontro entre ambos na próxima jornada da La Liga, conforme a tradição? A resposta é um vincado não.

"Algumas pessoas querem transformar o que nasceu como gesto de reconhecimento num gozo público, com o objetivo de humilhação. Em circunstância alguma o Atlético vai colaborar nesta tentativa de troça em que os verdadeiros valores do desporto são completamente esquecidos", lê-se numa nota do Atlético.

O emblema colchonero considera que o ato de reconhecimento, em que os jogadores campeões atravessam um corredor de adversários enquanto são aplaudidos, "também encoraja a tensão e o confronto entre os adeptos", pelo que a entrada em campo no Wanda Metropolitano será a habitualmente realizada.

O Atlético, que viu o maior rival erguer o 35.º troféu do campeonato do país-vizinho, ao somar 81 pontos em 34 jornadas, denota, em jeito de defesa, que nem sempre foi reconhecido com guarda de honra quando terminou a La Liga em primeiro.

"Temos estado envolvidos em várias situações semelhantes nos últimos anos, ao ganharmos dois títulos da liga e, em algumas ocasiões, houve uma espécie de homenagem da equipa rival aos campeões e noutras não houve", diz a nota.

Além disso, os colchoneros, que iniciaram a época sob propósito de defender o título (conquistado na última jornada do campeonato 2020/21), recordaram que só receberam guarda de honra na segunda jornada da La Liga 2021/22, e não na primeira, por ser a primeira em que atuavam no próprio reduto.

"No primeiro jogo desta época o Celta decidiu não dar uma guarda de honra e foi uma decisão correta, porque são gestos que devem ser feitos para serem aplaudidos pelo público e por isso faz todo o sentido fazê-lo perante os fãs dos campeões", juntou o Atlético, em contínua explicação sobre a tomada de posição.

Em maio de 2018, por exemplo, o Real, à época orientada por Zinedine Zidane, não fez a guarda de honra na visita ao terreno do Barcelona, que se sagrara, logo antes, campeão da La Liga, ficando-se pelos parabéns endereçados através das redes sociais.