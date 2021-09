Athletico Paranaense adia passagem à final do campeonato estadual

A segunda mão, em Cascavel, está marcada para 8 de setembro.

O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, empatou 1-1 com o Cascavel, em Curitiba, na primeira mão da meia-final do Campeonato Paranaense, adiando a decisão da ronda para o segundo jogo.

O jogo, disputado na Arena da Baixada, deixa o Athletico, que jogou muito desfalcado, ainda distante da final contra o Londrina, precisando agora de 'retificar' o resultado no jogo da segunda mão, na próxima semana.

Ambos os golos chegaram em tempo de descontos, com o Athletico a adiantar-se aos 90+3, por Erick. Volvidos três minutos, Robinho empatou, de grande penalidade.

O Campeonato Paranaense deveria ter terminado em maio, mas várias cidades, como Curitiba e Cascavel, não permitiam a realização de jogos devido à pandemia de Covid-19.

Atendendo a que o Athletico também está envolvido no 'Brasileirão', Copa do Brasil e Sul-Americana, o jogo com o Cascavel teve de ser adiado até que surgisse uma 'folga' no calendário.

O Athletico é nono no 'Brasileirão', enquanto o Cascavel disputa o quarto escalão, série D, que lidera.

Devido à sobrecarga de calendário e algumas lesões, o Athletico jogou sem grande parte dos titulares, incluindo o guarda-redes Santos e David Terans, ao serviço das seleções. Também tem outros quatro jogadores que nem sequer estão inscritos no campeonato estadual.

