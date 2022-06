Atenção, Portugal: derrota frente à Chéquia gerou discussões internas na Suíça

Não só a exibição da dupla de centrais, em particular, mereceu reparos, mas também a disposição tática apresentada pelo selecionador Murat Yakin originou uma indireta por parte do médio do Arsenal.

Adversária de Portugal no jogo de amanhã a contar para a Liga das Nações, a seleção suíça chega sobre brasas ao embate no Estádio José Alvalade. A derrota com a Chéquia (2-1) gerou fortes críticas, principalmente ao desempenho defensivo dos dois centrais, Schar e Elvedi, que comprometeram e podem ter o lugar em risco para o desafio com Portugal.

Também o autogolo de Sow, na sequência de um lançamento de linha lateral, causou perplexidade em todo o coletivo, e Granit Xhaka considerou mesmo que o jogo em Praga foi "muito estranho". "Não podemos aceitar que ofereçamos tantos brindes aos adversários. Agora, temos de analisar os nossos erros e entrar em campo de forma diferente contra Portugal", afirmou o capitão da seleção helvética.

Disposta em 4x4x2 e com uma alteração para 4x3x3 operada durante o desafio por indicação do selecionador Murat Yakin, a estratégia adotada também foi merecedora de reparos e o próprio Xhaka lançou uma indireta ao treinador que sucedeu a Vladimir Petkovic em agosto do ano passado. "Os treinadores que me conhecem, bem como ao meu estilo de jogo, sabem que a minha posição é mais recuada no terreno", desabafou, ao abordar a colocação inicial de maior propensão ofensiva que lhe foi atribuída.

O jogador do Arsenal também reconheceu que nos gunners já alinhou em funções de maior apoio ao ataque, mas é no processo defensivo que se sente mais confiante. À procura de maior coesão entre sectores, a Suíça parece ter ultrapassado a onda de euforia depois de uma campanha de qualificação para o Mundial sem derrotas, em que terminou no primeiro lugar do grupo, à frente da Itália.

O encontro com a Chéquia fez soar alarmes. Foi o terceiro desafio consecutivo sem vencer, contabilizando os particulares de março ante Inglaterra (2-1) e Kosovo (1-1), pelo que Murat Yakin terá o desafio de voltar a elevar o patamar da seleção que conta com Seferovic, avançado do Benfica, lançado apenas nos instantes finais do encontro com a Chéquia.

Precisamente na dianteira, Embolo, que formou dupla com Okafor, autor do único golo da Suíça, esteve perdulário e é expectável que possa haver mudanças no ataque à baliza de Portugal.

Shaqiri pode regressar ao onze

Com estatuto de habitual titular, Shaqiri iniciou o desafio com a Chéquia no banco. O avançado dos Chicago Fire realizou apenas um treino com a seleção, devido a uma avaria no avião que fazia a ligação entre os Estados Unidos e Suíça. O experiente jogador entrou no decorrer da etapa complementar, mas amanhã deverá figurar entre as opções iniciais de Murat Yakin, funcionando como arma ofensiva para tentar fazer mossa à defesa portuguesa.