Atenção, FC Porto: Inter ganha dérbi de Milão e segura segundo lugar da Serie A

Redação com Lusa

Com 21 jornadas disputadas, o campeão Milan é já quinto classificado, com 38 pontos, somando este domingo a quarta derrota consecutiva.

O Inter bateu este domingo o Milan por 1-0, no duelo milanês, e manteve-se no segundo lugar da Liga italiana, a 13 pontos do líder Nápoles e três à frente da Roma, de José Mourinho.

O avançado português Rafael Leão só entrou em jogo aos 55 minutos, para o lugar do belga Origi, e não conseguiu alterar a tendência de um jogo especialmente defensivo e desinspirado do Milan, em queda livre desde o recomeço do campeonato.

Com 21 jornadas disputadas, o campeão Milan é já quinto classificado, com 38 pontos, somando este domingo a quarta derrota consecutiva, muitos furos abaixo do que fez até ao Mundial e em completa oposição à época anterior.

O argentino Lautaro Martinez, capitão do Inter, marcou na sequência de um canto, aos 34 minutos, o golo que selou o largo domínio interista do primeiro tempo. Mesmo no final, poderia ter conseguido o 2-0, mas estava em fora de jogo.

Para Martínez, este é já o 10.º golo no campeonato, o que o leva ao segundo lugar na lista de marcadores.

O Inter é adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, recebendo a equipa portuguesa na primeira mão, dia 22 de fevereiro. O jogo da segunda mão, no Dragão, está marcado para 14 de março.