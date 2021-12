Quatro vezes campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Varane destacou postura dos adeptos espanhóis.

Após dez temporadas a defender o emblema do Real Madrid, Raphael Varene, um dos defesas mais respeitados do futebol mundial, transferiu-se esta temporada para o Manchester United. Entre outras competições, o internacional francês venceu quatro Liga dos Campeões, todas com a camisola branca.

Em entrevista ao jornal inglês The Telegraph, Varane destacou a mentalidade vitoriosa do clube merengue, até certo ponto exaustiva, e o desafio que tem agora ao lado de Cristiano Ronaldo em Inglaterra.

"Depois de vencer a Champions League, os adeptos do Real Madrid não dão os parabéns. Dizem: 'Ok, vamos para o próximo'. Isso foi depois do primeiro e ganhei quatro. Mas eles sempre diziam 'muito bom, vá para o próximo' . Às vezes eu acho que tens que aproveitar o que tens, e o que tínhamos era muito bom", disse.

"Nem sempre comemoramos juntos porque, por exemplo, depois da última Liga dos Campeões tivemos o Mundial. Às vezes eu queria carregar no botão de pausa e ter tempo para comemorar os sucessos", explicou o jogador de 28 anos.

"É por isso que o Real Madrid é especial", continua. "Existe essa mentalidade, ele é diferente. É por isso que eu queria mudar. Não porque eu não goste dessa mentalidade ou porque seja má, é muito bom, mas eu queria tentar algo diferente", acrescentou Varane.