As contas da imprensa espanhola: já são 10 os casos de insultos de ódio contra Vinícius

Jornal AS destacou a dezena de casos desde 2021. Casos anteriores estão arquivados ou ainda estão a ser analisados

Os insultos racistas de alguns adeptos do Valência na direção de Vinícius Júnior continuam a marcar a atualidade do futebol espanhol. O brasileiro voltou a ser alvo de crimes de ódio e a contagem da imprensa do país vizinho não é propriamente simpática para La Liga.

De acordo com o AS, são já 10 os casos que envolvem insultos racistas ou de ódio na direção de Vinícius Júnior. Desde 2021, o internacional brasileiro foi atacado de forma inadmissível em, pelo menos, uma dezena de estádios.

O mesmo jornal lembra que todos os casos anteriores foram arquivados ou ainda estão a ser analisados pelos órgãos de justiça. Quanto a punições desportivas, não há qualquer sanção ou fecho parcial/total de algum estádio.