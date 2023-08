Arturo Vidal também quer acabar com Messi: "Só saberei no fim do ano"

Depois de Luis Suárez manifestar esse desejo, o chileno fez o mesmo

Busquets, Jordi Alba e Messi reencontraram-se no Inter Miami para terminar a carreira, Luís Suárez poderá fazer o mesmo a partir de janeiro e Arturo Vidal também se quer juntar na mesma altura que o uruguaio.

O médio chileno também jogou com os antes mencionados, no Barcelona, e também gostava de se reunir com eles.

Segundo Arturo Vidal, foi mesmo sondado pelo Inter Miami quando trocou o Flamengo pelo Athletico Paranaense, mas preferiu continuar no Brasil por estar "obcecado com a Libertadores".

"Havia opções, mas o meu objetivo era uma desforra. Este ano foi muito esquisito para mim no Flamengo. É difícil de explicar, eu não sei como. Por isso eu precisava vir para uma equipa com a mesma vontade para ganhar a Libertadores. A Libertadores é diferente. Todas as equipas querem ganhar. Essa foi a união que busquei com o Athletico. Eu quero outra, eles sonham com a primeira. E é nisso que queremos juntar as nossas forças. Essa obsessão encantou-me", afirmou, acrescentando, a propósito do Inter Miami: "Só saberei no fim do ano".