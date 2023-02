Após ter sido eliminado da Taça de França, PSG volta a perder

Danilo e Vitinha foram titulares no campeão francês, ao passo que Gelson Martins não saiu do banco monegasco.

O PSG, com Danilo e Vitinha a titulares, perdeu este sábado por 1-3 em casa do Mónaco, em jogo da 23.ª jornada da Ligue 1.

Após ter sido eliminado nos quartos de final da Taça de França pelo Marselha (1-2), o campeão francês, que não pôde contar com os lesionados Lionel Messi, Kylian Mbappé, Marco Verratti e Renato Sanches, já perdia por 1-3 ao intervalo.

Aleksandr Golovin foi quem abriu o marcador para os monegascos, logo aos quatro minutos, seguido de um bis de Wissam Ben Yedder (18' e 45+2'), com o PSG a responder de forma tímida por parte do jovem Warren Zaire-Emery aos 39 minutos.

Com o triunfo, o Mónaco, que não utilizou o português Gelson Martins, subiu provisoriamente à vice-liderança da Ligue 1, com mais um ponto do que Marselha (46), que defronta hoje o Clérmont (11.º). Já o PSG continua líder do campeonato, mas agora com sete pontos de vantagem sobre os monegascos.