"Aos 35 anos, Pogba vai continuar a fazer as coisas estúpidas que faz"

Pogba foi substituído por Matic aos 69 minutos do Atalanta-Manchester United (2-2), da Liga dos Campeões. A exibição do médio não convenceu.

No Atalanta-Manchester United, Paul Pogba fez mais uma exibição que mereceu muitas críticas. Uma delas foi de Paul Scholes, antigo médio dos red devils, que considera que o francês não tem a concentração necessária durante os jogos.

"Quanto anos é que ele tem? 28? É um jogador extremamente experiente. Mas é um daqueles que, aos 35, vai ser exatamente a mesma coisa. Vai continuar a fazer as coisas estúpidas que faz, circular a bola e deixar as pessoas à espera para mostrar o quão forte e talentoso é. A coisa mais importante sobre Pogba é sua concentração e às vezes parece que ele está na lua", criticou Scholes, à BT Sport.

"Se pensarmos na Juventus, ele era brilhante e foi por isso é que o Manchester United o contratou. Tinha muita experiência ao seu redor: Pirlo, Chiellini, Bonucci, Buffon... um treinador agressivo. Vai precisar deste tratamento até aos 35 anos", continuou.

Também Rio Ferdinand, outra figura do clube de Old Trafford, criticou o médio, acusando-o de não jogar "tão motivado como na seleção francesa". "O Paul concordaria que não tem atuado ao nível que se esperava dele com a camisola do Manchester United", referiu, considerando ainda que só Cristiano Ronaldo poderá 'guiar" Pogba. "Não consigo pensar em ninguém para além do Cristiano que possa ajudar o Paul", atirou.